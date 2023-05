Sarà il centro storico di San Felice Circeo ad ospitare domani, 27 maggio a partire dalle 15. 30 un vero e proprio viaggio nel tempo. O meglio si tratta di un "Viaggio nell'antica Roma" questo il titolo dell'evento patrocinato dal Comune di San Felice Circeo che si terrà in Piazza Lanzuisi, una ricostruzione storica e archeologica sperimentale a cura dell'associazione di promozione sociale Legio XXX Ulpia Victrix.

"L'evento - si legge nella deliberazione per il patrocinio - attraverso una ricostruzione storica e laboratori di archeologia sperimentale, consentirà ai partecipanti di vivere per un giorno la quotidianità dell'Antica Roma, contribuendo altresì a valorizzare il patrimonio storico-archeologico di età romana presente a San Felice Circeo". Un'occasione per una full immersion nella storia molto particolare in cui non mancheranno ricostruzioni fedeli sia per quanto riguarda gli abiti che per alcune curiosità. L'ingresso è libero.