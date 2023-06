Il 30 giugno arriva a Sabaudia l'attesissima tappa del RDS Summer Festival, due giorni di concerti gratuiti rivolti soprattutto ai giovanissimi. Sei tappe nelle località di mare più belle d'Italia per festeggiare 45 anni di RDS 100% Grandi successi.

Appuntamento nel parco di Campo di Marte il 30 giugno con i Tiromancino di Federico Zampaglione che tornano con il nuovo singolo Due Rose in collaborazione con Enula, ex concorrente di Amici, anche lei sul palco di Sabaudia. Con loro anche Aisha, ex concorrente di Amici 2022.

Il 1 luglio sul palco arriveranno Irama, Rkomi, Leo Gassman e Wax, nome d'arte di Matteo Lucido, uno dei finalisti di Amici 2023. Biglietti in vendita dal 7 giugno su http://bit.ly/3P18eIj