Un gentleman che ha riversato i suoi modi educati nell'impegno politico, contraddistinto da profonda passione, competenza, pacatezza verbale e rispetto per le idee altrui, privilegiando le aspettative delle minoranze che non hanno voce in capitolo nella società. È questo il ritratto di Silvio Di Francia, l'assessore alla Cultura nella giunta Veltroni a Roma e poi a Latina in quella di Coletta, emerso attraverso i ricordi personali degli amici attori, musicisti, giornalisti e politici, a meno di tre mesi dalla scomparsa, nella serata commemorativa ‘Per Silvio', svoltasi alla Città dell'Altra Economia, zona Testaccio.

Mentre sullo schermo scorrevano le foto della sua carriera politica e sportiva come talentuoso judoka, sul palco, coordinati da Marino Sinibaldi si sono avvicendati la Banda Ikona, Bianca Berlinguer, Ascanio Celestini, Caterina Corbi, Controchiave, Cafè Loti, Luigi Manconi, Eugenio Patanè, Stefano Saletti, Andrea Satta e i Têtes de Bois. Ognuno di loro ha dato il proprio sentito contributo davanti ad una platea gremita e commossa.