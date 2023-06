Ninfa si lega alla letteratura con un nodo stretto da sempre. E la presenza dei 4 giovani autori della Scuola Holden che dall'8 giugno hanno soggiornato nel Giardino ne è la conferma. A sottolineare l'importanza di Ninfa come Parco Letterario c'è Stanislao de Marsanich, presidente dei Parchi letterari "Ninfa con le sue attività traina tutti i 33 Parchi letterari. Tra le tante attività la Fondazione, oltre coinvolgerci con questa attività, anticipa un evento che terremo ad ottobre in concomitanza con il centenario della nascita di Calvino". Presenti anche Luigi Gaetani, caposervizio della sezione cultura di Repubblica, media partener della manifestazione, e Clemente Pernarella, direttore del Parco Letterario Marguerite Chapin "Intitolare il parco a Marguerite Chapin, figura importantissima, connota la direzione in cui andiamo. Quest'anno la figura centrale è Calvino, che viene pubblicato da Chapin nel 1951, quando pubblica "La formica Argentina" che con "La nuvola di Smog" fa parte della raccolta "Gli Amori difficili". Attraverso la letteratura abbiamo voluto indagare il rapporto uomo-natura. I racconti sono frutto di questa riflessione". Accompagnati da Ilaria Rossetti, docente, i 4 autori hanno letto i loro racconti"Magnolia" di Giacomo Collesei, "Mira" di Venera Leone, "Senza Cielo" di Martina Limardi e "Anti Fragile" di Chiara Puchetti, accompagnati al piano da Federico Ventura della Fondazione Campus Internazionale di Musica, sono riflessioni di una generazione che consapevolmente comprende i cambiamenti che viviamo, ne percepisce l'ineluttabilità e la racconta attraverso storie distopiche, dove vita e morte si intrecciano. Speriamo che, come accaduto per Beatrice Salvioni - che qui è passata nel 2021 e che ora ha pubblicato "La Malnata", per Einaudi, un vero caso lettario, vincitrice del premio "Calvino" e nella selezione del Premio Strega - questo passaggio possa essere per questi 4 ragazzi un buon auspicio.