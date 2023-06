Si fa attendere dai fan ma quando sale sul palco, bellissima, sorridente e con il look animalier che la contraddistingue la folla esplode. Torna per la seconda volta Elettra Lamborghini nel capoluogo e arriva al centro commerciale LatinaFiori per il firmacopie del suo nuovo disco.

La Piazza del Seminatore al primo piano della struttura, è piena di bambini e ragazzi arrivati da tutta la provincia per vederla, alcuni accompagnati dai genitori, mamme e papà.

"Elettraton" è il titolo dell'album che la Lamborghini racconta avere pubblicato per portare gioia: è musica che racchiude tutta la sua energia.

Gentile e affabile con i suoi calorosi fan, simpatica come ha sempre dimostrato sui suoi canali social, l'artista si è subito avvicinata al pubblico per stringere mani. Poi tutti in fila: pass, Cd, e la possibilità di scattarsi un selfie da postare sul profilo.