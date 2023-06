La Summer Season 2023 che vede come soggetto promotore e organizzatore Cethegus, continua ad animare il litorale. La società consortile per azioni presieduta da Leonardo Valle mantiene così l'impegno preso nel corso della conferenza stampa che illustrava il progetto e le sue validissime finalità. Nel vasto programma di eventi che accenderanno i riflettori sulla intera costa a sud di Roma, da Nettuno al Circeo, ecco entrare così anche gli incontri con autori letterali e interessanti momenti di confronto.

A Latina accadrà domani con il primo appuntamento della rassegna presentata da Michela Sagnelli "Una rotonda sul mare.... serate a parlare", curata dal Centro Studi Sapiens. All'Appeal Beach Latina, secondo chiosco (Rio Martino), alle ore 19 Gian Luca Campagna inaugura la manifestazione. Lo scrittore pontino non parlerà di un romanzo, ma i tanti suoi libri pubblicati saranno lo spunto per veleggiare verso i territori dell'immaginario, "in quell'altrove dove niente è ciò che sembra ma tutto è reale" promette l'autore che sullo sfondo del mare porterà i personaggi nati dalla sua penna, e rifletterà sull "ansia di scrivere", la sindrome di Ulisse, il senso dell'attesa di Godot, il desiderio di Drogo e il sentire comune. Le letture sono a cura della regista e attrice di Latina Simona Serino, le musiche dal vivo di Maurizio Vizzino.

È questo, dunque, l'incipit gustoso di una stagione tutta da vivere e ricca di iniziative, che la professoressa Sagnelli, nel suo ruolo di responsabile Arte e cultura di Cethegus, ci anticipa svelando alcuni dei prossimi protagonisti: "Dopo Gianluca Campagna, il 30 giugno sarà la volta dello scrittore-editore Alessandro Vizzino protagonista del prossimo aperitivo culturale. La rassegna animerà l'estate con autori del calibro di Giorgio Bastonini, Giulio Mazzali, Mauro Cascio, Claudia Giorgi. Stiamo lavorando anche per avere a Latina Paolo Crepet ed Alessandro D'Avenia".

È anche, e soprattutto, attraverso la Cultura (vera grande scommessa del territorio) da intendere nelle sue molteplici declinazioni che abbracciano il senso del bello, la natura e il valore del sostenibile, che Cethegus punta a rilanciare l'intero comparto economico e produttivo del litorale al sud dell'area metropolitana e pontino, una sfida da vincere "insieme" e che ha coinvolto enti e privati pronti a lavorare in sinergia per centrare il medesimo obiettivo.

La rassegna, come l'intera kermesse, gode del patrocinio della Regione Lazio che ne riconosce il valore e gli obiettivi, e tra i suoi innumerevoli eventi include anche la enogastronomia, lo sport, l'ambiente.

Altri due appuntamenti sono già alle porte: le escursioni di sabato 17 Giugno, alle ore 8,00 del mattino sul Sentiero della Carpinetana fino alla sorgente del Rapiglio (appuntamento presso il ristorante il Castagno di Bassiano) accompagnati dalle guide alpine ANA sezione di Latina; e dalle ore 18 con l'associazione Pangea nel cuore del Parco Nazionale del Circeo, con partenza dal Centro Visitatori. "Respira" è l'invito che le accompagna e dà il titolo all'iniziativa che include cammino e pratiche olistiche per i partecipanti.