L'arrivo dell'estate e la voglia di musica bussano alle porte del Torrione di Bassiano, che apre i suoi bellissimi scenari questa sera al primo concerto della stagione. Il rinomato locale è da sempre un punto di riferimento per chi ama la buona cucina e l'incontro fra questa e l'arte. Tra le mura merlate, i pilastri di pietra carsica, la cantina e la scuderia, le ampie arcate, i camini, da anni ormai i tanti momenti culturali organizzati dai titolari richiamano pubblico. Saranno gli Happy Singers ad animare questo sabato sera. Il coro nasce nel 2015 da una intuizione del Maestro Carlo Trenta, Direttore e pianista accompagnatore della formazione composta da quindici elementi, di stampo polifonico a quattro voci. Il repertorio che lo contraddistingue va dalla musica pop e rock internazionale, alla musica celtica e alle musiche da film. Un coro affiatato, il cui talento ha valso al complesso collaborazioni con i Big Cedars, Carlo Micheli, Sami Nanni, Simone Talone, Pino Vecchioni, Gianluca Simonelli, Paride Furzi, Diana Vasconi, Valentina Pennacchini, Cristina Greco, Marco Santoni e moltissimi altri. I suoi videoclip viaggiano sui social, e vantano migliaia di visualizzazioni.

Non si risparmieranno stasera a Bassiano, protagonisti di un live capace di emozionare. Suddiviso in due parti, nella prima vedrà il coro intonare alcuni successi internazionali tratti dal repertorio di musica pop, rock e country di artisti quali Bryan Adams, Stevie Wonder, John Legend, U2, Adele e John Denver. La seconda parte prevede un lungo tributo alla band dei Queen, in particolare alla produzione relativa agli anni '70, proponendo i maggiori successi tratti dagli album A Night at the Opera (1975), A day at the races (1976), News of the world (1977), Jazz (1978), The Game (1980).

Ad accompagnare gli Happy Singers sarà una formazione strumentale acustica: al pianoforte il direttore Carlo Trenta, alla chitarra acustica ed elettrica Marco Santoni. Le voci soliste sono di Andrea Terrinoni, Rita Ermacora, Claudia Ciarla, Maria Grazia Nania ed Elena Ermacora. L'ingresso è libero e gratuito nella Taverna del delizioso ristorante che troviamo superando l'arco della Portanova, vigilato da bastione. Un alto cancello in ferro battuto dalle ante aperte ti immette nell'atrio. "C'è tanta voglia di ricreare serenità e incontro dopo gli anni del covid e le difficoltà del post pandemia nel ritrovare spensieratezza e socialità - ci dice la proprietaria Rosella Sgambellone -. Vogliamo contribuire partendo dalla musica, e gli Happy Singers credetemi sono un ottimo inizio". Il concerto è fissato per le ore 18:30.