Da oggi (domenica 18) giugno Ronchi dei Legionari avrà una panchina a tema in più, con una firma anche pontina. Alle 16, lungo via Roma, all'incrocio con via Duca D'Aosta, s'inaugura una panchina arancione dedicata a Mario Paciolla, giornalista ucciso in Colombia nel 2020. Saranno presenti i genitori di Mario Paciolla, Giuseppe Paciolla e Anna Motta e interverranno Fabio D'Achille, art director del Museo Arte Diffusa di Latina, e Fabrizio Gargano, autore fumettista. Ed è proprio Gargano l'autore del disegno che è stato riprodotto in un cartello realizzato a cura dell'amministrazione comunale che voluto "sposare" l'iniziativa dell'associazione culturale Leali delle Notizie dedicata alla libertà di stampa e di espressione, tesa ad illuminare vicende come quelle che hanno visto protagonista il giornalista napoletano.