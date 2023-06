Un pilota d'eccezione ha preso parte alle perfomarce di ieri pomeriggio per il centenario dell'Aeronautica svolte a Pratica di Mare: si tratta del presidente della Roma, l'imprenditore americano Dan Friedkin che ha preso parte allo spettacolo con un aereo d'epoca. Ad annunciarlo con un "tweet" è stata la stessa Aeronautica militare: «Per tanti è il presidente della Roma ma Dan Friedkin è un grande appassionato di aerei e vola a Pratica di Mare con l'Horsemen Flight Team, unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio in fino al 1960».