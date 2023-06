Il primo evento letterario sul litorale di Cethegus ha richiamato un folto pubblico. Si è parlato di libri, del "bisogno" di scrivere che avverte ogni autore appassionato, si è entrati nel mondo della creatività e dell'immaginario e tornati alla realtà che mai come di questi tempi richiede di fare rete, di unire le forze per un rilancio dei territori e della cultura. Prima di entrare nel cuore dell'incontro che ha visto protagonista a Latina il giornalista e scrittore Gian Luca Campagna negli spazi del secondo chiosco di Rio Martino, l' Appeal Beach, sullo sfondo del mare e i colori del tramonto, ci piace riportare il senso dell'intervento di Leonardo Valle, presidente della Società consortile per azioni che ha dato vita alla ‘Summer season 2023' coinvolgendo enti e privati interessati ad operare in sinergia per rilanciare l'intero comparto economico e produttivo del litorale al sud dell'area metropolitana e pontino: "È davvero importante la presenza di Cethegus in questi chioschi, ed è bello stare su questa parte del litorale - ha affermato Valle che all'indomani dell'evento, nel corso dell'incontro promosso dagli assessori alla Pianificazione e Sviluppo del territorio e al Demanio marittimo e Sviluppo della marina, è intervenuto con fermezza presentando oltre sedici pagine di osservazioni al Pua -. Occorre stare insieme, essere legati da un filo che unisce: la cultura. L'idea è coltivare interessi comuni che dobbiamo valorizzare. Le istituzioni devono cercare di dare un segnale forte che vada nella direzione del rispetto della legalità e della tutela degli avvisi pubblici necessari per la valorizzazione dei nostri beni. Bisogna in particolar modo difendere le attività produttive del territorio".

Un appello, un monito che lascia intendere quanto sia importante un confronto serio e un'azione responsabile da parte di tutti i soggetti coinvolti al rilancio del territorio in un periodo delicato e complesso.

La ‘Summer season 2023' intanto ha messo a segno il primo tassello, come dimostra il successo dell'evento dell'altra sera, curato dal Centro Studi Sapiens e condotto brillantemente dalla professoressa Michela Sagnelli,

responsabile del settore Arte e Cultura di Cethegus.

Gian Luca Campagna ha intrattenuto i presenti prendendoli per mano. Li ha condotti lungo le tappe del suo percorso narrativo, ogni tappa una delle sue opere più celebri, da ‘Molto prima del calcio di rigore' (2014) a ‘Finis terrae' (2016), ‘Il profumo dell'ultimo tango' (2017), ‘L'estate del mirto selvatico' (2019) e ‘La scelta della pecora nera' (2020). ‘Mediterraneo nero' (2021). Lo scrittore ha annunciato anche l'uscita di un nuovo romanzo edito da Mursia per la fine dell'anno. Bravissima Simona Serino - attrice e regista teatrale - nelle letture di alcune pagine dei racconti citati, sulle note live di Maurizio Vizzino. All'incontro era presente anche l'assessore Gianluca Di Cocco, che ha portato i saluti del sindaco Matilde Celentano sottolineando a nome del Primo cittadino la volontà dell'Amministrazione per il rilancio della Marina.

"Una rotonda sul mare - Serate a parlare" è soltanto agli inizi. Come ha confermato la professoressa Sagnelli, il calendario degli autori è in via di definizione. Tra gli scrittori prossimi protagonisti troviamo Alessandro Vizzino (30 giugno); Giorgio Bastonini, Giulio Mazzali, Mauro Cascio, Claudia Giorgi. Ancora da ufficializzare, ma la macchina organizzativa si sta muovendo in tal senso, gli incontri ‘attesissimi' con Paolo Crepet ed Alessandro D'Avenia.