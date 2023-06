E' un progetto ancora in cantiere quello relativo la realizzazione del parco inclusivo alla Zona Nord. Uno spazio per tutti partendo dai bambini con disabilità. Domani, 21 giugno in occasione dell'inaugurazione del locale "Fermento" a partire dalle 20 in Corso Vittorio Emanuele III sarà possibile partecipare anche all'evento benefico. Un'occasione per divertirsi ed allo stesso tempo per fare la propria parte per la realizzazione di uno spazio che in città decisamente manca.

Chloe è una bambina di 11 anni affetta dalla Sindrome di Dravet, una malattia genetica rara. Attorno a lei è nata una associazione i cui promotori, tra cui la mamma di Chloe, Valentina, hanno lanciato il progetto del parco inclusivo. Molte realtà sono scese in campo tra cui PlasticFree i cui volontari nei mesi scorsi hanno raccolto 800 kg di rifiuti nell'area in cui dovrebbe essere realizzato il parco. Ad ottobre 2022 era stata anche lanciata anche una raccolta fondi su GoFundMe. Ora il nuovo evento e che trova spazio in una location nuova, un locale, "Fermento", che nella serata inaugurale ha deciso di lanciare un messaggio importante e cioè che insieme si può fare molto per la propria città.