Nuovo singolo e nuovo video per la cantautrice Camilla Pandozzi: Tempo. Un prodigio, questa quattordicenne che arriva da Formia, frequenta il Liceo Musicale "Nifo" di Sessa Aurunca e studia musica da quando ha 7 anni. Nel suo curriculum sono già scritti il primo premio cantautori del Velletri Summer Festival, gli studi presso l'Accademia Spettacolo Italia di Roma, la partecipazione a Sanremo Discovery, concorso canoro riservato agli under14 ma soprattutto l'opening act del concerto dei Nomadi a Novellara lo scorso 3 giugno. Il video di "Tempo" è stato presentato in anteprima da TgCom24. Si tratta di un brano elettro pop con una punta di club house che racconta di una storia di violenza da cui nascono però una grande consapevolezza e amore per se stessi. Il brano è online sul canale YouTube di Camilla e in streaming su tutti i digital store.