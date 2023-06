"Prisma" conquista il Nastro d'Argento grandi serie 2023 come migliore dramedy, mentre sono tuttora in corso in provincia di Latina le riprese della seconda edizione. Sono state una trentina le serie scelte quest'anno dal prestigioso Premio che si è svolto a Napoli con la selezione a cura dei Giornalisti Cinematografici che ha preso in considerazione i titoli della stagione 2022-23 andati in onda dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023. "Prisma" la serie televisiva sceneggiata della pontina Alice Urciuolo insieme a Ludovico Bessegato che ne è anche il regista e prodotta da Cross Production è andata in onda con un grande successo di pubblico lo scorso anno su Amazon Prime ed è arrivata prima nella sezione dramedy. Grande emozione sul palco durante la consegna del riconoscimento per Alice Urciuolo, già autrice del libro "Adorazione", finalista al Premio Strega nell'anno 2021. La giovanissima Alice, nata a Priverno aggiunge un nuovo prestigioso riconoscimento alla sua brillante carriera: ha infatti già affiancato alla scrittura collaborazioni come editor e sceneggiatrice per la serie Netflix "Skam Italia", il film "Dna" di Lillo e Greg, e la terza stagione della serie televisiva "Rocco Schiavone, che Italia". Le riprese delle seconda serie di Prisma intanto proseguono, dopo Sabaudia diversi set sono stati allestiti nella piscina comunale del capoluogo, al Liceo Manzoni, all'Hotel Fogliano, al centro commerciale Latina Fiori e all'Istituto comprensivo Giovanni Cena. Scorci razionalisti che conquisteranno nuovi successi.