Un novo spettacolo tutto dedicato alla danza sta per animare la città delle dune: il Centro Harmonia presenta il saggio spettacolo dei corsi di Danza "Una Notte da Oscar". L'appuntamento è per domani, lunedì 26 giugno ore 21:30 Piazza del Comune a Sabaudia. Tutte le allieve e gli allievi della scuola si esibiranno con balletti tratti da Film e Colonne Sonore che negli anni hanno vinto l'Oscar. Da film come "Il Mago di Oz" fino ad arrivare al Film vincitore dell'ultimo Oscar "Everything Everywhere All at Once". Insegnate, Madrina e Ospite della serata Maria Zaffino ballerina professionista del programma Amici di Maria de Filippi. Non resta quindi che raggiungere il centro storico di Sabaudia e lasciarsi andare alla magia della danza.