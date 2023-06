Latina è sempre nel suo cuore. E Tiziano Ferro sabato sera allo stadio Olimpico ha fatto una dichiarazione d'amore bellissima alla città che gli ha dato i natali. Più o meno a metà concerto, davanti agli oltre sessantamila dell'Olimpico, il cantautore ha indossato una felpa con scritto Latina e dedicato alla sua città la hit "Ti voglio bene". Ma è stato solo uno dei momenti toccanti di un concerto che in tantissimi attendevano dal 2019. Sì perché la data del 24 giugno 2023 era il "recupero" di un concerto che avrebbe dovuto svolgersi nel 2020 ma poi arrivò il Covid e tutti sappiamo come è andata. Tiziano, dal palco, anche commosso in alcuni momenti, ha detto più volte quanto fosse importante esserci per lui su quel palco: «Molti di voi, quei biglietti, li hanno tenuti nel cassetto per tre anni. E siete qui. A casa non ve ce manno!!» E infatti regala tre ore di spettacolo puro, fatto di musica, parole, video, coriandoli e fuochi d'artificio.



Si comincia con "Accetto miracoli" e poi quasi subito arrivano in sequenza "Sere nere", "Imbranato", "La differenza tra me e te". Alla fine conteremo più di trenta canzoni, perché oltre alle sue, Tiziano regala una meravigliosa versione di "Rimmel" omaggiando Francesco De Gregori nella sua città e poi "Per me è importante" assieme all'ospite della serata, un altro romano doc come Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. Le grandi hit Tiziano le regala tutte, fino a chiudere con "Non me lo so spiegare"

Oltre alla felpa e alla dedica di "Ti Voglio Bene", Tiziano ha citato Latina ricordando che il prossimo 8 luglio in città ci sarà il Pride. E in questo senso ha letto una lettera con cui ha invitato tutti "a essere se stessi, fino in fondo" ha detto dal palco. Una lettera sulla discriminazione in generale, non solo quella sessuale. «Anni fa un ragazzo mi gridò "brutto frocio" e scappò via. Questa gente ha una cosa in comune, la vigliaccheria. Prendetevi la vostra vita ragazzi. Qualunque essa sia».

Poi, dopo un doveroso omaggio a Raffaella Carrà con il brano "E Raffaella è mia", arriva forse il momento più toccante della serata, quello del video di Margherita e Andres i figli di Tiziano e del suo compagno Victor.

Ieri, poi, su Instagram, Tiziano è tornato sulla serata magica dell'Olimpico: «Cosa ho fatto per meritare tutto questo dopo così tanta lontananza? Solo Dio lo sa! Allora mi affido a lui e prego vi benedica con lo stesso amore che avete concesso a me. E ai miei concittadini che hanno portato uno ad uno i mattoni della mia Latina perché sentissi che loro ci sono sempre; eravate tanti, eravate splendidi».