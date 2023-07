Canta, abbraccia le fan, allegro e pieno di vita. Poi arriva Wax, reduce dal successo di Amici, applausi e urla delle fan. E quando si lancia tra loro c'è il delirio. Quando Anna Pettinelli, voce storica di RDS, annuncia Irama e Rkomi un urlo accoglie i due sul palco. Pochi brani ed il pubblico è in fiamme. La serata continua con un Dj set con i grandi successi della radio. L'estate è entrata davvero nel vivo.

A perdita d'occhio il prato di Campo di Marte è pieno di persone fino in lontananza. Quando si accendono le torce degli smartphone sembra un prato di lucciole o un cielo stellato che nemmeno la piaggio riesce ad oscurare. Si inizia con le note dei Frenesya, Federico Rossi, Giulia Penna. Presentano Samara Tramontana e Luca Campolunghi. Quando sale sul palco Cioffi la serata entra nel vivo. Leo Gassman porta la sua energia sul palco, con eleganza e raffinatezza.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli