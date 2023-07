Chiude con un grande successo la decima edizione del Festival Marameo - il Cancello delle Favole.

Il ritorno tra le mura di Vico Anfiteatro, nel Borgo antico, rilancia e riverbera il suo successo per il prossimo futuro. Un Festival dedicato unicamente al teatro per l'infanzia e l'adolescenza,ricco di appuntamenti di qualità, che mette al centro la semplicità e al tempo stesso la ricchezza del mondo fantastico dell'infanzia e così facendo, rende migliore il modo di vivere le relazioni tra adulti e bambini. Perché in realtà il segreto è proprio questo, aver costruito in questi dieci anni, un appuntamento che mette insieme , collega , unisce, questi mondi sempre più chiusi tra di loro, sempre più distanti.

Le parole chiave restano quelle di sempre : qualità, sincerità, spensieratezza, voglia di stare insieme. Ritrovare il piacere di vivere l'allegria e il gioco con intelligenza e lo scambio continuo di esperienze,abbandonare e liberarsi dalla schiavitù del cellulare, vivere la propria immaginazione e quella degli altri come il più bel viaggio da realizzare. Spettacoli belli,intelligenti e per tutti, dove le diverse generazioni trovano il piacere di sognare insieme. Luoghi speciali, il nostro mare con i suoi racconti, il borgo antico dove le pietre messe nei millenni parlano e accolgono le grida festanti dei bambini. Leggere, Costruire, Manipolare, Partecipare questo è il progetto del Teatro Per Ragazzi, un percorso formativo che mette al centro la crescita e il benessere di tutti.

Non a caso abbiamo voluto iniziare questo Festival in un Carcere, lì dove i sogni si sono infranti, contenitore di dolori, sconfitte, rinunce, proprio per portare la forza dei bambini che costringono tutti ad alzare lo sguardo verso il futuro . Grazie al pubblico numerosissimo che ha partecipato a tutte le iniziative messe in campo e grazie ai teatranti, sognatori/ poeti dagli occhi limpidi, che in questo mondo che pone al centro solo ed esclusivamente il dio denaro, riescono a far sognare il cuore dei bambini e delle bambine