Serata a tema questa sera al Fermento nel centro storico di Sabaudia pensata per chi ama la buona musica e ballare. A partire dalle 20 in corso Vittorio Emanuele III sarà possibile partecipare allo "Swing&Beer" un evento realizzato dall' 'Associazione Culturale SWING&SMIL che promuove la musica, la cultura e la danza SWING dagli anni '20 agli anni '40. Un tuffo nel passato e ritmi travolgenti senza tempo saranno protagonisti insieme ad una selezione di birre per uno spettacolo con ingresso gratuito davvero da non perdere. E chissà se qualcuno scenderà in pista insieme alle ragazze e ai ragazzi dell'associazione SWING&SMIL. L'appuntamento è per questa sera, unico requisito richiesto, tanta voglia di divertirsi.