Mattinata caldissima ma ricca di significati quella vissuta al Centro di Preparazione Bruno Zauli di Formia con la presenza del presidente del CONI, Giovanni Malagò accolto al Centro dal Direttore del Centro, Davide Tizzano e dal sindaco di Formia, Gianluca Taddeo. Il numero dello sport italiano, venuto appositamente per inaugurare la biblioteca del premio Invictus, prima della scopritura della targa, si è intrattenuto con la nazionale di sciabola maschile e femminile salutando anche Sandro Cuomo citti della Nazionale di spada. In ballo con il sindaco di Formia una sinergia sportiva che porterà il CPO di Formia ad essere parte integrante della città ma anche a svilupparsi in una crescita che possa continuare a dare assistenza allo sport italiano e internazionale.