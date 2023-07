Appuntamento con la "Notte rosa", giovedì prossimo, in pieno centro a Latina, tra artisti di strada, spettacoli di danza e street food. Si tratta del primo evento messo in campo dall'assessorato al Turismo per la stagione estiva 2023. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'associazione ProLoco di Latina Centro e Lido, ha lo scopo di rendere più attrattiva l'isola pedonale con momenti di intrattenimento per grandi e bambini e per rendere più piacevole lo shopping presso le attività commerciali che resteranno aperte, oltre il consueto orario, dalle 20 fino a mezzanotte.

"Le manifestazioni estive del Comune di Latina – ha dichiarato l'assessore al Turismo Gianluca Di Cocco - si aprono nel cuore della città, mentre i prossimi eventi saranno organizzati sul lungomare. Torneremo di nuovo in centro con altre iniziative per celebrare la fine della stagione estiva".

La Notte Rosa troverà spazio all'interno dell'isola pedonale. Previsti spettacoli itineranti da parte di artisti di strada e performance di danza tra corso della Repubblica, via Eugenio di Savoia e viale Uberto I. In piazza del Popolo sosteranno i mezzi dello street food. Nella stessa area saranno presenti un punto informazioni della Pro Loco e una postazione di Radio Immagine per la diretta live. "Abbiamo dedicato particolare attenzione ai giovani, che sono il futuro di Latina – ha concluso l'assessore Di Cocco - Siamo pronti ad offrire ai nostri concittadini delle esperienze ricche di divertimento, musica e cinema, in linea con la stagione estiva".