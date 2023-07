La prima serata dello Swamp Festival - Il Festival della Palude organizzato dall'associazione Seed - nata da un'idea di Francesco Divsic, Fulvio Fiormonti e Valerio Viggi - è stata un successo. Una festa d'estate colorata e piacevole con buona musica e buon cibo. E i giardini del Consorzio di Bonifica hanno accolto food truck, artigiani, artisti, la mostra del progetto "Latina in Lattina", il progetto del Birrificio East Side, che coinvolto le scuole per creare 12 lattine di birra, esportate in tutta Italia, con le foto della nostra città. Poi tanto spazio alla musica con Viber, Jassies, Madonna, Giuro, Christian Maras, Sisko electrofanatik, Drown (aka Alessio Palmaroli) e l'ospite d'onore, Briga, secondo classificato ad Amici 2015, dove vinse il Premio RTL 102.5. Questa serata era inserita anche nel suo Summer Tour. Da oggi pomeriggio alle 16 i giardini del Consorzio di Bonifica saranno riaperti per la seconda serata dello Swamp Festival.

Sul palco ci saranno Zephyro, King Om & The Tucanos, Edonica, Fulvio Fiormonti Dj set, Chiara Massimo, il rapper Gemello, che ha inserito questa data nel suo Summer Tour e il cantautore romano Eugenio Campagna, in arte Comete. Biglietti in vendita presso i locali Gambrinus, Banco 26, B-East Side, Doolin, presso Paka Primo Chiosco; circuiti di TicketSms, Blu Ticket a Latina Fiori e direttamente all'ingresso del Consorzio. Nel costo del biglietto è inclusa anche una consumazione.