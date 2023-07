Le eccellenze di questo territorio si prestano ad essere declinate in moltissimi modi. E saperne intercettarne le potenzialità può dar vita ad eventi capaci di innovarne il settore. Sotto quest'ottica Barbara Votta, esperta in marketing territoriale e presidentessa dell'associazione Terre Pontine Autentiche, lancia un nuovo format dal titolo "Cocktail & Cantine" che ha come obiettivo la diffusione dei prodotti e del territorio pontino. L'esordio è programmato a Maenza per venerdì 21 luglio presso il castello Baronale. Nata nell'aprile del 2022, Terre Pontine Autentiche è il frutto di un'idea di Barbara Votta che vede, con lungimiranza, la grande potenzialità che l'alleanza tra operatori del turismo, dell'enogastronomia come chef, ristoratori, chi lavora nell'accoglienza turistica - dagli albergatori alle guide -, lavorando in sinergia possa creare e sviluppare una rete di turismo sostenibile che porti alla valorizzazione del nostro territorio che è ospitale, pieno di bellezze da vedere e ricco di tradizioni enogastronomiche da scoprire e rivalutare. Il ricco programma dell'evento si aprirà alle ore 19 con la visita guidata al Castello Baronale e proseguirà con un convegno che precede l'inizio delle degustazioni. Al tavolo dei relatori, oltre Barbara Votta saranno presenti le istituzioni e gli esponenti delle quattro cantine che hanno prestato il loro prodotto per una reinterpretazione territoriale di grandi classici dello shaker: come il Kir Royal Roma-Minturno, il Satritz, una versione alternativa dello Spritz, l'Americano ma Pontino e lo Sparkling Cori. Ci saranno quattro aree tematiche con quattro specifici progetti uno dedicato a ciascun drink, accompagnati da quattro narrazioni e dai relativi finger food di accompagnamento. I bar tender Coffee Academy Lazio saranno impegnati appena dopo il convegno mentre i finger saranno a cura dei ristorante l'Amo e Yuma. Quattro le cantine coinvolte: Cantina Casale del Giglio di Nettuno, Cantina Marco Carpineti di Cori, Cantina Villa Gianna di Latina, la Cantina Valle dell'Usignolo di Bassiano. Oltre ai produttori di vino, il format si avvale della preziosa collaborazione di altre aziende del settore enogastronomico locale come la Cooperativa di agricoltura biodinamica Biolatina, Giada Aromatica, la rinomata pasticceria Maciste di Cori e l'azienda Agro del Kiwi della famiglia Ferrari il cui aceto sta riscuotendo enorme successo come addendum ai drink tonic. L'evento ha il patrocinio di Provincia di Latina e del Comune di Maenza, si concluderà con una cena rigorosamente a base di prodotti enogastronomici locali, presso la Locanda il Feudo di Maenza.

Informazioni e prenotazioni: 329.2075551.