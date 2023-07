La comunità di Pontinia e Sant'Anna un legame molto sentito. La maggior parte delle persone che si erano spostate dal ferrarese per la "battaglia del grano" fino a Pontinia hanno portato nella città di fondazione oltre alle tradizione e al dialetto anche il culto di Sant'Anna.



A lei è dedicata la chiesa patronale, una costruzione razionalista ultimata dopo l'inaugurazione della città e in suo onore ogni estate si svolgono festeggiamenti molto partecipati.

Per questo motivo anche quest'anno, l'amministrazione ha organizzato per questa calda estate numerosi eventi.



E' previsto per questa sera lo spettacolo musicale dal titolo "Lucio incontra Lucio" a cura dell'Associazione culturale Kairos art space, che si svolgerà in Piazza Indipendenza.

Direttamente da ‘Amici', invece, il 24 luglio avrà luogo il concerto di Aaron, sempre nella stessa piazza. Il giorno dopo, il 25 luglio sarà la volta de "LeSwingaresse" quintetto swing anni '50. Momento clou dei festeggiamenti sarà mercoledì 26 luglio, festa di Sant'Anna, che prevede l'esibizione di una delle regine della canzone italiana, l'eclettica ed intramontabile Orietta Berti soprannominata l'Usignolo di Cavriago che si esibirà all'aperto nella centralissima Piazza Indipedenza.



L'artista sottolinea: "La musica ed il canto sono per me un'abitudine della vita. Esprimo me stessa attraverso il canto che, insieme alla musica, permette di unirmi al pubblico nella condivisione di un'emozione, una grande emozione che ne racchiude molte altre. E' un connubio tra parola e nota, una chimica che si crea e inizia a danzare nella melodia, in modo tale da creare questa magia..."

Probabilmente Orietta ha la ricetta di questa magia, il segreto del suo successo. La musica può diventare un mestiere, una sorta di routine, ma la Berti è riuscita nel suo percorso a trasformarsi mantenendo sempre fede al suo carattere, al suo essere, al suo vissuto, ai suoi valori, cogliendo però anche tutte le possibilità e le novità artistiche che la vita le ha presentato. Il concerto gratuito sarà una occasione da non perdere per ascoltare una delle grandi artiste del nostro tempo.