Torna una delle rassegne più attese nella città delle dune. La splendida location del Belvedere ospiterà infatti l'edizione 2023 de "I suoni del Lago - oltre il giardino" una manifestazione che ha la direzione artistica del maestro Piero Cardarelli. «Un nuovo modo di vivere gli eventi culturali - fanno sapere dall'organizzazione - dove contenuto e contenitore dialogano tra loro e si rispettano vicendevolmente: la grande musica si fonde con l'ambiente circostante per rendere concreto e percepibile attraverso l'insieme dei propri sensi il valore autentico della sostenibilità. Da qui l'idea di scegliere un teatro naturale, ricchissimo di rimandi mitologici e di immenso potere evocativo come il Parco Nazionale del Circeo, dove verde e blu – ma anche storia e contemporaneità – si uniscono all'insegna di un connubio ininterrotto tra Umanità e Ambiente.



È una manifestazione culturale che armonizza Musica, Paesaggio, Arte e Architettura, coinvolgendo le più alte espressioni della genialità umana a quelle della natura, in un'unica grande partitura». Il programma si sviluppa in tre serate che avranno inizio tutte alle 21.15 a partire dal prossimo 20 luglio. Il primo evento prende il titolo di "Incontro di solisti - Il Settimino di L.Beethoven op.20", un concerto in collaborazione con il Conservatorio "O.Respighi" di Latina che vedrà esibirsi: Francesco Belli al clarinetto; Marco Dionette al fagotto; Leonardo Feroleto al corno; Antonio Pellegrino al violino; Gianfranco Borrelli alla viola; Anna Armatis al violoncello; Piero Cardarelli al contrabbasso.



Il 21 luglio sarà la volta del concerto "Walking in my Shadow" con il "Giovanni Tommaso Quartet" composto da Javer Girotto a sax soprano, sax baritono, moxeno e quena flute; Claudio Filippini al pianoforte; Giovanni Tommaso al contrabbasso; Alessandro Paternesi alla batteria per una rilettura del repertorio del grande contrabbassista e compositore Giovanni Tommaso. Per la serata conclusiva che si terrà il 22 luglio sempre alle 21.15, sul palco del belvedere saliranno Giuliana De Donno all'arpa celtica e Gabriella Aiello alla voce per lo spettacolo "D' acqua e sale" melodie dalla tradizione popolare irlandese, portoghese, greca, spagnola, sudamericana e italiana.