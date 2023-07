Appuntamento questa sera, alle 21 nel cortile della Giudea, nel cuore del centro storico, con il convegno dal titolo "L'influenza dei media nella società, nel cinema e nella politica". Ad organizzarlo l'associazione Obiettivo Comune in collaborazione con l'associazione "Giuseppe De Santis" e la fondazione Gramsci di Puglia. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Fondi e del progetto per l'istituzione della Casa della Cultura in città.

Una vera serata di approfondimento su un tema di grande attualità: i media e la loro influenza in particolare nella società, nel cinema e nella politica.

Relatori di spessore con Vito Saracino, ricercatore presso l'Università di Foggia e autore del volume "Ciao Shqipëria!" e dei fondani doc quali Marco Grossi docente di Storia del Cinema e del Video presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone e segretario dell'associazione De Santis nonché direttore artistico del Fondi Film Festival e infine Diego Morgera docente e divulgatore storico.