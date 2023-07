Dal canto degli Italiani, ai cori delle grandi opere liriche passando per la tradizione regionale e popolare. Venerdì, dalle ore 21 nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2023, si terrà il concerto "Melodie a Corte. Due secoli di musica italiana" della Polifonica Pontina. L'Associazione Polifonica Pontina nasce nel 1979 come prosecuzione della Schola Cantorum istituita nell'allora Villaggio di Passo Genovese (oggi Borgo Sabotino/Latina) dai pionieri della bonifica e dell'appoderamento dell'Agro Pontino.

Tra le centinaia di concerti in tutta Italia spiccano le esibizioni davanti a Papa Giovanni Paolo II nel 1986 ad Aprilia e nel 1991 a Latina, il concerto nella Cappella Paolina al Quirinale alla presenza dell'allora Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, l'accompagnamento della Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Ruini nella Basilica di San Pietro per la XII Giornata Mondiale del malato alla presenza di Papa Benedetto XVI e l'accompagnamento di una cerimonia ufficiale presso il Governatorato nel 2009.

Quest'anno, nella Domenica delle Palme, a Palazzo Spada (sede del Consiglio di Stato), la Polifonica ha nuovamente accompagnato la Sacra Liturgia della Passione nella cerimonia organizzata dalla ultracentenaria Confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai di Roma e presieduta dal Cardinale Mario Grech. Mentre lo scorso 18 luglio si è esibita nell'Abbazia di Fossanova per la Solenne Celebrazione del VII Centenario della Canonizzazione di San Tommaso d'Aquino presieduta dal Cardinale Marcello Semeraro quale inviato speciale del Papa.

Dal 1987 la Polifonica si avvale della collaborazione del M° pianista-organista Gianluca Biondi, e dal 2021 la preparazione vocale della Corale è affidata al direttore d'orchestra M° Andrea Rossi di Roma, diplomato presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra, Fondatore del Coro Vox Art, Direttore del Coro B.E. Choir dell'Ambasciata Britannica di Roma, Presidente e Direttore dell'Orchestra Ludi Sonores. Presidente dell'associazione è l'avv. Carlo Carturan.

Per l'appuntamento di venerdì a Palazzo Caetani, la Polifonica Pontina ha riservato un programma dedicato a due secoli di grande musica italiana. Aprirà il concerto il Canto degli Italiani, per poi passare alla Canzone del Piave (inno d'Italia provvisorio), per eseguire poi due prestigiosi cori dai capolavori operistici di Giuseppe Verdi (Nabucodonosor) e Giacomo Puccini (Madama Butterfly), e proseguire attraverso i canti della tradizione popolare alpina, abruzzese, napoletana e romana, per finire con alcune piacevoli sorprese della musica degli anni '50, '60, '70. Ingresso libero.