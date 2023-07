"Taccuini & Castelli" fa il bis! Dopo le tre riuscite edizione primaverili a Sermoneta, quest'anno il raduno di urban sketchers farà una tappa speciale estiva per dare il via alla rassegna "Prossedi d'estate 2023". Nel grazioso borgo che si affaccia sulla valle dell'Amaseno, sabato prossimo, 29 luglio, alle ore 10, in Piazza Umberto I, si raduneranno i disegnatori e gli illustratori, esperti e meno esperti, muniti di taccuino o fogli da disegno, matite e colori a scelta.

Il movimento degli urbansketch è in continua crescita e unisce l'amore per il viaggio e l'aria aperta con il disegno e lo stare insieme. Una comunità, quella degli sketchers, molto aperta dove chiunque può farne parte, dal semplice curioso che impugna la matita per la prima volta all'artista professionista che sarà ben felice di rispondere ad ogni domanda e dare consigli utili. Regola fondamentale è: disegnare, qualunque cosa, ovunque.

Dopo un breve saluto e indicazioni di massima, i vicoli, le caratteristiche piazzette e abitazioni in pietra, le chiese, il panorama di Prossedi "poseranno" per gli artisti che li ritrarranno arricchendoli di suggestioni ed emozioni sempre diverse. Ai partecipanti, nella pausa pranzo, sarà offerta una degustazione di prodotti locali. Alle 18.00 ci si ritroverà nuovamente per condividere in amicizia i disegni e, se richiesto, i più esperti saranno a disposizione per suggerimenti e consigli. Il meeting è organizzato dall'associazione Sintagma e dal Comune di Prossedi, con il patrocinio della Regione Lazio e della Compagnia dei Lepini. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con qualsiasi livello di esperienza e formazione. È consigliata la prenotazione scrivendo a info@sintagma.site Domenica 30 luglio verrà allestita una mostra all'aperto con le varie opere realizzate nella giornata di sabato.