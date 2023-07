Sarà un evento unico, probabilmente il più atteso e importante della costa pontina e laziale. E' la performance di Bob Sinclar al lido di Latina, in programma la sera di venerdì 4 agosto negli spazi del Fogliano Hotel-New Life di Latina, Capoportiere. "Il coraggio e la volontà della struttura del Fogliano Hotel, con la collaborazione delle istituzioni locali - si legge nella nota diffusa dall'organizzazione - hanno consentito di portare a Latina un artista di caratura mondiale, tra i più acclamati della scena musicale internazionale. Un lavoro in corso da diversi mesi, con una macchina organizzativa complessa, attivata per consentire lo svolgimento dell'evento in maniera sicura e con la massima possibilità da parte degli spettatori di poter godere al meglio di uno spettacolo straordinario".

Bob Sinclar, dj e producer musicale di origini francesi, nel corso della sua carriera ha raggiunto fama internazionale, firmando diverse canzoni di successo, tra cui: World, Hold on, Love Generation, Far l'amore, Sound of freedom, We could be dancing, Rock this Party, Rock the party e Burning. Sono nove i dischi da lui realizzati, più un best of. Il primo album in studio risale al 1998 e si intitola Paradise. Il singolo più recente dell'artista è Borderline (feat. Nyv) del 2022. Per informazioni e prenotazioni, direttamente presso Fogliano Hotel, piazzale G. Loffredo, oppure Tel.: 0773.273418