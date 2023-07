Porta Signina realizza una storica doppietta conquistando anche il Palio di Sant'Oliva nel Carosello dei Rioni di Cori, dopo essersi aggiudicata a giugno il Palio della Madonna del Soccorso.

Sabato sera allo stadio Stoza si è disputato il palio in notturna, una manifestazione che ha richiamato tantissime persone che dalle tribune hanno fatto sentire tutta la loro passione e calore ai costumanti e ai cavalieri. Alla fine gli spettatori sono stati ben 2700 che hanno riempito mezzo stadio, un numero elevato e nettamente superiori alle presenze dell'edizione 2022.

La gara è stata avvincente ma alla fine Porta Signina è riuscita a imporsi alla decima corsa (su dodici previste) prendendo l'anello, ottenendo matematicamente il successo. Alla fine il risultato finale è stato: Porta Signina 6 anelli, Porta Romana 3 anelli e Porta Ninfina 3 anelli. Per Porta Signina si tratta di un'accoppiata storica, visto che solo in altre due occasioni era riuscita ad aggiudicarsi le due competizioni nello stesso anno: nel 1992 (quando venne introdotto il Palio di Sant'Oliva) e nel 2013.

E così sono potuti partire i festeggiamenti per la vittoria, che sono andati avanti per tutta la notte tra la gioia e l'entusiasmo per questa doppietta.

Ad esultare però sono stati anche gli organizzatori per l'ottimo riscontro in termini di partecipazione, segno evidente che ormai la manifestazione un punto di riferimento assoluto. «Vogliamo fare i complimenti a Porta Signina, ma anche alle due Porte sconfitte Romana e Ninfina per aver onorato fino all'ultimo la gara. Ringraziamo - scrivono gli organizzatori - di cuore il pubblico, i costumanti, l'organizzazione per aver reso indimenticabile anche quest'edizione del Carosello Storico dei Rioni di Cori. Vi diamo appuntamento al prossimo anno».