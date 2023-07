Giovedì 3 agosto alle 22,30 Appeal-Double view, il secondo chiosco sul lungomare di Latina, ci saranno i Tree Gees ed il chiosco si riempirà di dolci vibrazioni e sonorità romantiche. I Tree Gees sono una delle più accreditate e fedeli tribute band dei mitici Bee Gees e protreranno gli spettatori in una serata unica con le note di una band che ha fatto la storia della musica degli anni 70-80.?I Tree Gees sono Alessandro Sammarini, Ezio Zaccagnini, Paolo Amati e Francesco Bancalari (tastiere). I 4 componenti della band hanno portato i loro show in mezza Europa e con un notevole successo, facendo cantare il pubblico sulle note di brani come Saturday Night Fever, Stayin' alive, Night Fever, e You should be dancing, oltre ad alcuni loro inediti, che richiamano la musica dei Bee Gees. La prenotazione è obbligatoria al numero 392 9163366, possibilità di cenare direttamente nel ristorante dello stabilimento.