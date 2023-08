Si apre domani, giovedì 3 agosto, il Sabaudia Jazz affidato alla direzione artistica di Mauro Zazzarini. Alla Corte Comunale il chitarrista Michele Ascolese apre la rassegna con il concerto "Il suonatore Faber". Spiega Zazzarini: "Storico collaboratore di De André dal 1990 fino alla sua scomparsa, Ascolese ha partecipato alle registrazioni degli album ‘Le Nuvole' e ‘Anime Salve', a tutti i suoi tour e anche al famoso dvd live del Teatro Brancaccio. A Sabaudia attraverso la musica di un progetto raffinato, ci porterà nel mondo e nella poesia dell'indimenticato cantautore, lasciando emergere tutte le meravigliose sfumature di un'anima che è stata etnica, spirituale e autenticamente popolare».



Con lui sul palco la cantautrice Daniela Colace, anche lei al fianco di Faber in alcuni tour teatrali, e Raul El Cuervo Scebba alle percussioni. Venerdì 4 agosto, stessa location ma alle 21:30, la scena passa al "Greg Burk Trio". Il celebre pianista e compositore statunitense con due altri virtuosi musicisti - Ron Seguin al contrabbasso e Adam Pache alla batteria - scaverà nelle radici della tradizione proponendo non solo musica originale ma anche jazz standard in un vivace dialogo musicale.



Domenica 6 agosto sul palco salgono Mauro Zazzarini con Laura Sega in "So in Jazz". Emozioni garantite tra le nuances sonore di swing, blues, ballads, funky e latin-jazz. Musica e parole, che la cantante e autrice dei testi Laura Sega ha scritto per le composizioni del sassofonista.

«Il progetto - spiega Zazzarini - è stato curato negli arrangiamenti dando carattere e personalità ai brani e creando un vestito musicale sofisticato e distillato nella scelta di sonorità, ed equilibrio intorno alla voce di Laura, delicata interprete dal timbro morbido e dal forte carattere personale".



Sul palco saliranno anche Andrea Beneventano al pianoforte, Elio Tatti al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria (bravissimi!). Special Guest il chitarrista canadese Ben Charest, già candidato agli Oscar 2004 per la colonna sonora "Les Triplettes de Belleville".

Ultimo appuntamento il 14 agosto. Sul palco in piazza, i 19 elementi dell'esplosiva Big Band di Mauro Zazzarini travolgeranno gli animi con la loro pazzesca energia. L'ingresso è libero.