Eppure ciascuno di loro sarebbe felice di avere la possibilità di costruire qualcosa qui, nella città natale. Lo schema utilizzato per la mise en espace abbraccia letteratura e musica, e il risultato è davvero delizioso, tributo a un autore che va affrontato con cautela e richiede studio e fatica ma garantisce sempre enormi scoperte e straordinari divertimenti.

Quattro racconti sono stati scelti per lo spettacolo che debutterà nell'incanto del Giardino venerdì 4 agosto e domenica 6 agosto, alle ore 21. "È il quarto anno che portiamo uno spettacolo nell'ambito della rassegna creata con la Fondazione Roffredo Caetani, e mi fa davvero piacere che ‘Amori Difficili' riunisca tante eccellenze artistiche di Latina, a partire da Massimiliano Farau - afferma Clemente Pernarella, direttore artistico del Parco Letterario Marguerite Chapin -. Considero questa operazione un ulteriore tentativo di apertura a professionisti applauditi ormai dovunque, ma che non siamo ancora riusciti a rendere produttivi nel nostro territorio.

Amori irrisolti, amori complicati, problematici, relazioni fagocitate dal lavoro, avvenimenti sentimentali in balìa di un Eros capriccioso, sottilmente crudele, divertito di fronte alle bizzarrie del genere umano. Storie scritte sullo sfondo dell'Italia del boom economico, eppure così tanto attuali di fronte ai profondi ‘silenzi privati' dell'era supertecnologica in tema di comunicazione di massa.

