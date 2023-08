Gli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta a Jaca, in Spagna, per partecipare come ospiti d'onore alla 52esima edizione del Festival de Los Pirineos. Nella penisola iberica saranno presenti i gruppi più rappresentativi del folklore mondiale a una delle manifestazioni più celebri. Al loro rientro in Italia, l'associazione presieduta da Biagio Vasta si dedicherà agli ultimi dettagli della settima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore, in programma dal 22 al 27 agosto, che ospiterà tra l'altro anche un gruppo folklorico di Jaca.



L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta, nata nel 1996 con lo scopo di promuovere l'antica arte della bandiera e di portare avanti l'interesse verso il folklore nazionale ed internazionale, partecipa a manifestazioni e festival in tutto il mondo. Presieduta da Biagio Vasta, l'associazione si è fatta conoscere a Melbourne, in Corea, in Messico, New York, ai vari festival in Perù, Brasile, Russia, Grecia, Francia Svizzera, Ungheria, Malta, Israele, Spagna, Messico, Stati Uniti, Colombia.