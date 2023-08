Il palco è già montato, mancano poche ore per il concerto del dj francese Bob Sinclar al Fogliano Hotel New Life di Gianluca e Roberta Boldegrini. Atteso, discusso, trend topic sui social e nei gruppi facebook della città, Sinclar darà vita a un evento unico, il più atteso della costa pontina e laziale. Accumulatore seriale di successi, il dj e producer musicale nel corso della sua carriera ha raggiunto fama con brani come World, Hold on, Love Generation, Far l'amore, Sound of freedom, We could be dancing, Rock this Party, Rock the party e Burning. Lo pseudonimo Bob Sinclar è ricavato dal personaggio di Bob Saint-Clair, interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film del 1973 "Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo" di Philippe de Broca.

Bob Sinclar è un mito della consolle, un gigante in studio, un'icona dance, una popstar trasversale, iconica, glamour, elegante. Nove i dischi realizzati, un best of, il primo album in studio risale al 1998 e si intitola Paradise. Il singolo più recente dell'artista è Borderline (feat. Nyv) del 2022. Il coraggio e la volontà della struttura del Fogliano Hotel, con la collaborazione delle istituzioni locali, hanno consentito di portare a Latina un artista di caratura mondiale, tra i più acclamati della scena musicale internazionale. Un lavoro in corso da diversi mesi, con una macchina organizzativa complessa, attivata per consentire lo svolgimento dell'evento in maniera sicura e con la massima possibilità da parte degli spettatori di poter godere al meglio di uno spettacolo straordinario.

Grazie al Fogliano Hotel, che lo scorso anno aveva ospitato un altro grande artista musicale come Jimmy Sax, Latina si conferma come una delle tappe più importanti dell'estate musicale italiana, in grado di offrire importanti occasioni di divertimento. A scaldare la folla ci penserà Ruben Lasala, Dj, che da qualche anno collabora stabilmente con il Dj francese.