Ha 20 anni, è alta 1,70. I suoi capelli e i suoi occhi sono castani. Studia ma ha un sogno nel cassetto: lavorare in tivù. Eleonora Mascaro, di Ardea, è diventata la nuova Miss Framesi Lazio, incoronata il 3 agosto scorso al "Club Le Palme" di via Casilina in occasione della terza finale regionale dell'84° concorso nazionale Miss Italia, il più celebre dello stivale in tema di bellezza. Eleonora, oltre al fascino, ha anche tante passioni. Diplomata al liceo linguistico, è iscritta a scienze della comunicazione, pratica ginnastica ritmica a livello agonistico da 10 anni ed equitazione, ama la fotografia e sfilare, vorrebbe diventare una presentatrice.



Le ragazze che si contendevano il titolo di Miss Framesi Lazio 2023 - fascia legata all'azienda italiana di cosmesi sponsor del concorso - che dà l'accesso alle Prefinali nazionali, sono state presentate da Margherita Praticò, agente esclusivista del Concorso Miss Italia per il Lazio, e dirette per le loro uscite in scena dal regista Mario Gori. Madrina della serata Carolina Stigliano, vincitrice nella scorsa edizione delle finali regionali del titolo Miss Roma 2022.

Le ragazze in gara si sono esibite in diversi quadri moda, indossando abiti ispirati alla bandiera tricolore e al film di successo "Barbie", in abiti da sera con perle Miluna e con il classico body da gara, con il quale si sono autopresentate alla giuria composta, tra gli altri, dal produttore cinematografico Luca Mastrangelo, dalla truccatrice Daniela Mariotti, dal personal trainer Tommaso Capezzone, dal presidente della Decamano Academy Fabrizio Nobili e dall'agente Miluna Stefano Mariani.

Seconda classificata a fine serata, è risultata essere la 18enne romana Sara Bumbaca. Terza classificata Federica Mora, 18 anni di Roma. Quarta è Erica Piticco, 20enne di Latina ma residente ad Anzio. Quinta classificata, Nicole Boccanera 19enne di Marino, seguita da Eleonora Astemio, 18enne romana.

Parallelamente alla finale regionale si è svolta anche una selezione provinciale, alla quale hanno partecipato 29 concorrenti. Vincitrice della selezione e della fascia di Miss Eleganza Roma 2023 è Giulia Presciutti di Ariccia, 28 anni. Alle sue spalle si sono classificate Michela Cardillo Stanco, Camilla Ortensi, Ginevra Carta, Angelica Occhi Grossi ed Elisa Primerano. Per tutte e sei si aprono ora le porte delle finali regionali, che si svolgeranno in questo mese di agosto: il 17 si sfila per Miss Bellezza Rocchetta Lazio a Marina di Cerveteri, e la sera del 19 per Miss Cinema Roma a Filacciano.