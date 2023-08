Omaggio a Franco Califano, una serata-evento all'Oops Club Piscine Formia. Lo spettacolo che porta quest'anno in tour Gianni Donati si intitola "Tutto il resto... è noi". Dopo il grande successo della prima che si è tenuta a Gaeta la scorsa settimana, prosegue il "viaggio" nella grande musica d'autore italiana e nel sud pontino. Nel corso del concerto Gianni Donati, che è stato amico personale di Califano e col quale ha avuti numerose esperienze musicali, interpreterà alcuni dei maggiori successi del repertorio del cantautore romano. Il concerto si terrà questa sera, 9 agosto, dalle 21.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli