Un mare d'eventi per questa calda estate in provincia di Latina. Si comincia questa sera a Terracina dove andrà in scena gratuitamente in piazza Mazzini lo show "A tutto Max". Lo spettacolo che vedrà protagonista Max Giusti sarà introdotto da Franco Iannizzi.

La serata si preannuncia davvero esilarante e spensierata grazie alla grande verve che contraddistingue l'artista. Lo show firmato insieme a Giuliano Rinaldi regalerà al pubblico momenti di cabaret, teatro e musica. Prodotto da AB Management, sarà un monologo a cuore aperto, in cui la libertà, sotto ogni forma sarà la protagonista. Comico, cabarettista, imitatore, conduttore televisivo e radiofonico, Max Giusti ha esordito sul piccolo schermo nel 1991 ed è attualmente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più apprezzati e che ogni giorno anima i palinsesti televisivi. Anche Formia punta sul buonumore, questa sera, infatti, entrerà in campo la comicità con lo spettacolo "Ciao Signò" con tante novità e gli sketch più amati del repertorio del capitolino Marco Marzocca. Lo show che animerà l'Arena Cicerone, nel piazzale del porticciolo Caposele, una finestra speciale a due passi dal mar, sarà l'occasione per rivivere le vicende dei suoi personaggi più famosi con la presenza del barese Stefano Sarcinelli, spalla di grande capacità artistica e abilità comica. Marzocca delizierà il pubblico con le "svampatissime" vicende di Ariel e con i folcloristici racconti dell'ex pugile Cassiodoro. L'evento è a pagamento, per info www.comune.formia.lt.it.

Cisterna di Latina, invece, sceglie per i suoi eventi estivi un big della musica e darà vita nel suo centro urbano ad un concerto pop da non perdere con Raf. "Cosa resterà degli anni ‘80? "Self control", "Il battito animale" ed "Eclissi totale" sono solo alcuni dei grandi successi messi a segno dal famoso cantante pugliese.

Le sue melodie risuoneranno a Cisterna di Latina per festeggiare come di consueto con un grande concerto gratuito la Festa di San Rocco, il patrono della città, il prossimo 16 agosto. Raf, al secolo Raffaele Riefoli, è tra i cantautori più amati e più noti della discografia italiana ed internazionale. Classe ‘59 ha ormai una carriera quarantennale alle spalle.

Doppio appuntamento in provincia di Latina per Biagio Izzo che sarà all'Arena Virgilio di Gaeta il prossimo 17 agosto alle ore 21.30 con l'esilarante commedia "Un giorno all'improvviso". Uno spettacolo da non perdere con l'attore che porterà in scena la piecé scritta da Eduardo Tartaglia. Con lui sul palco ci sarà il talentuoso Francesco Procopio, il poliedrico Mario Porfito e la bellissima Rita Corrado. L'evento è a pagamento. Il noto beniamino del pubblico napoletano sarà protagonista anche il prossimo 23 agosto a Fondi in piazza De Gasperi con uno show, completamente gratuito dove alternerà momenti di comicità a riflessioni universali. La serata, sarà uno degli eventi di punta del programma estivo "Fondi sotto le stelle". "Che fine ha fatto l'uomo", questo il titolo dello spettacolo inedito che il comico presenterà. Il copione sarà solo un punto di partenza per momenti di comicità istintiva, improvvisazioni e interazioni con il pubblico. Il 21 agosto all'Arena Cicerone di Formia, invece, spazio alle emozioni e alla musica con "Note a margine", una sorta di racconto autobiografico che vedrà protagonista Nicola Piovani. Uno spettacolo in cui il noto compositore e artista romano condividerà con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti il Maestro ripercorrerà alcuni grandi incontri che hanno segnato la sua carriera, da Federico Fellini, ai fratelli Taviani a Vincenzo Cerami a Roberto Benigni. Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconterà accompagnandolecon il suo pianoforte e le note di un sassofono ed un contrabbasso.