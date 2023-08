Il sesto appuntamento della riuscitissima Rassegna "Letture al Parco" organizzata da Fare Verde in collaborazione con l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS, in programma Lunedì 21 Agosto presso il Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua a Fondi (Latina), vedrà protagonista la poetessa Rossella Tempesta accompagnata per l'occasione dall'esperta di comunicazione editoriale e scrittrice Valentina Notarberardino.

"L'intero senso" è l'ottavo libro di poesia di Rossella Tempesta, scrittrice di poesia e prosa, antologizzata nella collana "Bianca" di Einaudi tra le potesse contemporanee italiane. Un'opera auto-antologica in cui la scrittrice raccoglie in altrettante sezioni gli estratti più salienti dei precedenti libri, presentandoli con un inciso delle prefazioni stilate da alcuni tra i più importanti poeti italiani, e si conclude con un'ampia sezione di inediti i quali indicano anche la nuova direzione della sua poetica, ovvero della sua visione del mondo e delle cose, una chiusa che in effetti non è altro che l'annuncio della strada a venire. La prefazione è in effetti un ragionamento ab origine e sino a oggi del suo percorso poetico, mirabilmente curata dal poeta e filosofo Carlo Di Legge.

La Rassegna "Letture al Parco", iniziata lo scorso 10 Luglio, sta raccogliendo un ottimo riscontro: "Siamo felici del risultato che l'iniziativa sta riscuotendo, ringraziamo tutti gli autori, le guide, gli artisti, i musicisti che hanno accolto il nostro invito, ed i tanti amici che ogni Lunedì scelgono di trascorrere la serata in nostra compagnia nella meravigliosa e suggestiva location del Parco di Settecannelle" commentano Milena Trani e Francesco Giorgio, a nome di Fare Verde e Il Quadrato Fondi - APS.

Nell'evento di Lunedì 21 Agosto non mancherà una visita al Parco alle ore 19.30, con la Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca. La serata sarà intercalata da momenti musicali con Paolo Zamuner al pianoforte che accompagnerà la voce calda e suadente di Sofia Armato, i quali ci faranno ascoltare alcuni brani tratti daI repertorio jazzistico. L'ingresso è libero, la partecipazione gratuita, non c'è bisogno di prenotazione.

Radio Ufficiale dell'evento è Radio Show Italia 103.5.

L'iniziativa gode del Patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci e del Comitato Promotore per la Casa della Cultura.