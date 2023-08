Vanno avanti gli "Eventi d'Estate" a Sermoneta, con un programma rivolto a grandi e piccoli. «La rassegna "Sermoneta estate 2023" vede eventi culturali, musicali, folklorici organizzate dal Comune di Sermoneta insieme alle associazioni del territorio, braccio operativo e trainante della nostra comunità – spiega il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli – oltre a offrire occasioni di incontro e di socialità sotto le stelle. Vi aspettiamo numerosi a Sermoneta».

Giovedì 17 agosto dalle ore 19 un "Sunset & Instagram tour" al tramonto per gli appassionati di fotografia, con una guida e un esperto fotografo per cogliere la luce giusta per le foto del borgo di Sermoneta da pubblicare su Instagram (info e prenotazioni 324/8821981). Sabato 19 agosto torna "Serate nel Borgo" con la visita guidata alle 21 (info e prenotazioni 324/8821981) e la musica in piazza del Popolo con Il Naya e Mr Paganini Orchestra.

Dal 22 al 27 agosto Sermoneta accoglierà i gruppi folklorici provenienti da Messico, Spagna e Perù con il Festival Internazionale Sermoneta in Folklore curato dagli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta - con il contributo dell'amministrazione comunale e della Regione Lazio - che si esibiranno anche nelle serate del festival. Gli eventi sono a ingresso gratuito.