Messo in archivio il concertone di San Rocco, con la splendida perfomance sul palco del cantautore romano Raf, e che ha richiamato migliaia di persone nel centro di Cisterna, da ieri mattina sono iniziati i lavori per permettere lo svolgimento del tradizionale Palio o meglio noto come la Corsa dell'Anello. Fino alla sera del 19 agosto il corso della Repubblica è blindato e off limits alle vetture, sia per il transito che per la sosta.

La ditta incaricata infatti sta preparando la pista di gara per i cavalli e cavalieri pronti a sfidarsi domani pomeriggio (dalle ore 17) per conquistare il drappo ad opera dell'artista Maria Pia Biagini. Una lunga distesa di terra, sapientemente battuta per non lasciare buchi e le canoniche transenne per rendere sicura la visione di un evento molto sentito da queste parti.

Ai nastri di partenza undici comuni in gara: oltre a Cisterna, i cavalieri di Sezze, Artena, Sermoneta, Cori, Velletri, Amaseno, Segni, Lariano, Norma e Rocca Massima. In totale 30 cavalli e altrettanti cavalieri, tutti pronti ad "infilare" l'anello con il classico "pugnale" di legno e con la punta in acciaio.