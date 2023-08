I cancelli dello stadio pontino si sono aperti nel pomeriggio e lentamente, in tanti, soprattutto ragazzi, si sono accalcati sotto il palco in attesa di vedere i loro beniamini. I primi a suonare saranno i SottoTono, Nashley, Claudia Rodriguez, Niky Savage, Anna Ciati, Mikush, ma in molti sono accorsi soprattutto per vedere Paky e Geolier che si esibiranno in tarda serata. Geolier il rapper napoletano da sold out è sicuramente il più amato tra le giovani generazioni musicali è uno tra i più importanti esponenti della scena partenopea del genere rap. Uno sconosciuto per i "boomer", ma, nello scorso giugno il suo concerto a ‘Capannelle Rock' nella Capitale ha visto la presenza di oltre 20mila "millenial".



L'artista ventitrenne è uno dei profili più interessanti e promettenti made in Sud pronto a diventare un golden boy nazionale. Quest'anno è uscito il suo secondo album dal titolo "Il coraggio dei bambini". All'anagrafe conosciuto come Emanuele Palumbo per i suoi giovani fan è Geolier, il suo nome d'arte ha radici francesi e significa secondino, guardia carceraria ma: "la scelta – racconta il rapper - è legata al significato che quella parola ha dalle parti dove sono nato ovvero secondino significa essere di Secondigliano". Explosive rap stasera al Francioni è il primo concerto pontino organizzato dalla neonata Consales Eventi, l'agenzia di spettacolo è stata creata da Davide Cresta e Samuele Fazzi con il gruppo Consales. «Abbiamo deciso insieme di organizzare eventi in questa città e in questa provincia, condividendo gli stessi obiettivi. Io, che ho una etichetta discografica - ci dice Davide Cresta - punto da sempre molto sulle nuove promesse. È il momento di essere esplosivi diciamo loro, di concentrarsi sui propri sogni. La mission è dare loro un palco sul quale esibirsi, una possibilità per esprimersi in contesti in cui figurano poi nomi trainanti, come quello di Geolier, considerato uno tra i più importanti esponenti della scena partenopea del genere rap e di Paky. La nostra primaria attività consiste quindi nella crescita degli emergenti, nella loro valorizzazione e nell'accompagnamento al raggiungimento dell'apice del loro livello artistico."