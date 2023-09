Gli usi e i costumi di Minturno hanno raccolto unanimi consensi grazie al gruppo folklorico de I Giullari di Minturno, i quali hanno rappresentato l'Italia in uno dei più importanti festival organizzato dal CIOFF, l'organismo internazionale che organizza le manifestazioni folkloriche.

E il complesso minturnese ha partecipato alla trentaquattresima edizione dell'"International Folklore Festival Brno´23", dove erano presenti gruppi da ogni parte del mondo. Dopo lo stop imposto dall'emergenza covid, I Giullari, già dallo scorso anno hanno partecipato, tra l'altro, ad eventi folk svoltisi in Trentino e in Sardegna. Il presidente Angelo Russo, quest'anno, è riuscito a portare il gruppo pontino nella Repubblica Ceca, dove sono state apprezzate le esibizioni, caratterizzate da canti balli, ma anche il classico costume della pacchiana, che, sino a pochi anni fa, veniva indossato dalle donne anziane di Minturno.



"Siamo soddisfatti- ha detto il presidente Angelo Russo appena tornato a Minturno- per la grande accoglienza ricevuta e per i consensi che abbiamo ottenuto."

Il festival internazionale del folklore è une degli appuntamenti più importanti di Brno, seconda città più importante della Repubblica Ceca dopo Praga. In questo centro, per quattro giorni consecutivi, sono stati presentati i canti, le danze e i costumi tradizionali de I Giullari, un gruppo che si avvia a celebrare i settanta anni dalla sua fondazione.