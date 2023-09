Festeggiamenti per i 27 anni del noto centro commerciale Latinafiori. L'appuntamento è fissato per il 16 settembre e sarà completamente gratuito.

Lo storico centro commerciale di Latina, sito in Viale Pier Luigi Nervi, che da poco ha attuato anche un importante restyling, propone per l'intera giornata diversi eventi tutti all'insegna del divertimento.

Si comincerà la mattinata di sabato 16 settembre nella piazza del piano interrato del centro commerciale a partire dalle 10.30 sino alle 17.30 con un appuntamento da non perdere soprattutto per i più piccini, ogni mezz'ora gli spettacoli coinvolgenti di Masha & Orso e Sonic.

E' possibile ritirare il pass in direzione per fare una foto sul palco con Masha & Orso e Sonic. L'iniziativa è gratuita.

Invece, a partire dalle 17.30, nella piazza del Seminatore, all' interno del centro commerciale i più grandi potranno divertirtirsi con le esilaranti gag di Biagio Izzo. L'artista ha una carriera lunghissima alle spalle. È diventato famoso in Campania nei primi anni ottanta, con il duo comico Bibì & Cocò, insieme a Ciro Maggio. Lo showman si era fatto notare a livello nazionale con il programma Macao e successivamente è stato nel cast dei film di Natale con Boldi e De Sica. Nel 2005 ha fatto parte del cast del film Cose da Pazzi, di e con Vincenzo Salemme, invece nel 2008 ha partecipato al programma Volami nel Cuore, ed è tornato a lavorare con Boldi. Ha al suo attivo una carriera teatrale, sempre con spettacoli per la regia di Claudio Insegno e Pino Insegno e in opere scritte da Bruno Tabacchini.

Nel 2015 ha preso parte come concorrente alla seconda edizione del programma "Si può fare!", di Carlo Conti su Rai 1, nel 2019 è entrato nel cast fisso di Made in Sud, su Rai 2, nel 2021, invece, ha preso parte a Tale e Quale Show.

Al termine dello spettacolo di Biagio Izzo intorno alle 18.30 ci sarà il taglio della torta per festeggiare la longeva ricorrenza del centro commercial