Tutto pronto ad Itri presso la Corte Comunale per AMBIENTIAMOCI-NEMA, la Rassegna Cinematografica organizzata dal Parco Naturale dei Monti Aurunci in collaborazione con l'Associazione Respiriamo Cultura. Tre appuntamenti, tanti ospiti e proiezioni con l'intento di sensibilizzare e offrire una panoramica sulla cinematografia green. Spinti dal bisogno di indagare su alcuni degli scenari più recenti per proporre nuove prospettive sulle tematiche emergenti in materia ambientale utili ad arricchire il senso comune su un tema ampiamente discusso nello scenario pubblico a noi contemporaneo.



La kermesse presentata da Robert Rivera ed introdotta da Marta Cardogna e Jennifer Assaiante è anche un momento per fornire spunti di riflessione sulla bellezza, la ricchezza e la fragilità del nostro pianeta. Dopo il successo del 27 Agosto e del 3 Settembre con la presenza di svariati ospiti come il direttore del Parco Monti Aurunci dott. Giorgio de Marchis, il dott. Simone Di Biasio, il giornalista Andrea Brengola e l'assessora all'ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, ci rincontriamo ad Itri Giovedì 7 Settembre per AMBIENTIAMOCI-NEMA.

La serata sarà incentrata sulla tematica ambientale utile per continuare a riflettere sull'argomento e per proporre nuove prospettive. Ospiti della serata la scrittrice Rossella Tempesta e il dott. Federico Saccoccio con i quali si affronterà un dibattito costruttivo seguendo il filone delle precedenti serate. La direzione artistica della serata sarà condotta dal dott. Virginio Palazzo. A seguire la proiezione di cortometraggi e documentari per ampliare il panorama tematico fin qui proposto.

Conoscere il nostro pianeta è un passo verso il proteggerlo ed anche il Cinema può essere uno strumento adatto per discutere, sensibilizzare e condividere visioni sull'argomento.