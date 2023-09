Nomadi e The Latinas saranno i protagonisti musicali dell'edizione 2023 della festa patronale di San Michele Arcangelo. Oggi pomeriggio in aula consiliare è stato svelato ufficialmente il programma della manifestazione: tre giorni di festa dal 29 settembre al 1 ottobre. Si partirà venerdì 29 settembre con la finale del contest Aprilia Original Music in piazza Roma, sabato 30 settembre sul palco di piazza Roma è in programma invece il concerto dei The Latinas & Friends (con la partecipazione di Adamo Dionisi, Valentina Del Re, Roberto Angelini e Il Cile) mentre domenica 1 ottobre alle ore 21.30 ci sarà il concerto dei Nomadi. A illustrare tutti i dettagli della manifestazione sono stati il sindaco Lanfranco Principi, gli Vittorio Marchitti (Eventi), Carola Latini (Spettacoli) ed Elvis Martino (Cultura) e il presidente della Pro Loco di Aprilia Antonino Marchese in qualità di organizzatore della festa. Non mancheranno come al solito le tradizionali bancarelle nel centro e nelle strade principali di Aprilia e i fuochi pirotecnici, che chiuderanno la manifestazione.

Anche quest'anno l'evento legato al santo patrono della Città di Aprilia è stato organizzato dal Comune di Aprilia insieme alla Pro Loco Aprilia, in collaborazione con l'Associazione Aprilia Commercio. Ai consueti appuntamenti religiosi – la messa in onore di San Michele e la processione religiosa – si accosteranno come sempre gli appuntamenti con la musica, lo sport e l'intrattenimento che animeranno i tre giorni

di festa, venerdì 29 settembre, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Come sottolineato in conferenza stampa, opera simbolo di questa edizione il dipinto dedicato a San Michele Arcangelo, realizzato dall'artista Mario Spagnoli. "La Festa di San Michele – ha sottolineato il sindaco Lanfranco Principi - rappresenta un momento particolarmente importante e sentito per la nostra comunità. I tre assessori e la Pro Loco in tempi rapidissimi e con un budget ridotto, sono riusciti a costruire un programma denso di appuntamenti, che prestano la giusta attenzione alla musica, allo sport, al sociale e alla valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio". La scelta dell'artista di punta per l'edizione 2023 è ricaduta su "I Nomadi", gruppo musicale fondato nel 1963 all'interno del movimento beat italiano, noti per successi intramontabili quali "Io vagabondo", "Il vento del nord" e "Dio è morto". La scelta dell'amministrazione per le altre due serate è stata quella di lasciare spazio alle giovani band emergenti e agli artisti locali. Sabato si esibiranno sul palco le band locali "Rock Dogs", "Four Twenty P.M.", "Funky Valentine" e a seguire i "The Latinas &Friends", che ospiteranno esibizioni di Roberto Angelini, il Cile e Adamo Dionisi. Venerdì 29 Settembre si terrà la finale del contest "Aprilia Original Music. "Sulle nostre spalle avevamo una grossa responsabilità – ha dichiarato l'assessore Carola Latini – dopo esserci lasciati alle spalle gli anni della pandemia le strade del

centro torneranno a vivere, anche grazie al contributo dei commercianti e dell'associazione Aprilia Commercio. Abbiamo costruito tre serate pensando ad incontrare i gusti di tutte le età. Per questo le serate di Venerdì e Sabato con i The Latinas e le band emergenti sono pensate per un pubblico giovane, mentre i Nomadi per incontrare i gusti anche di un pubblico più maturo".

Oltre all'intrattenimento, non mancheranno i tradizionali stand, distribuiti in maniera tale da dare risalto alla peculiarità tematica di ogni espositore e ad abbracciare le diverse strade del centro. Il mercatino dell'usato e dell'artigianato esporrà in via dei Lauri; piazza Marconi sarà dedicata agli stand raccolti sotto il marchio Aprilia in Latium; i banchetti con prodotti tipici regionali "Gusti e Sapori d'Italia" saranno esposti lungo via degli Oleandri. Un momento dedicato allo sport è previsto per domenica prim ottobre 2023, alle 9.30 presso il parco Europa del quartiere Toscanini, dove l'associazione ASD 360° organizzerà la gara ciclistica MTB "Trofeo San Michele – Baby Cross Due". "La nostra idea – rimarca l'assessore Vittorio Marchitti – è stata quella di valorizzare il panorama di artisti locali. Ci saranno spazi dedicati alle eccellenze enogastronomiche regionali e uno spazio dedicato ai prodotti locali sottesi al marchio Aprilia in Latium. Il programma ricco e corposo resta a testimoniare lo sforzo dell'amministrazione per donare alla città una festa degna di questo nome, nonostante le esigue risorse a nostra disposizione. Si tratta di un evento amato e seguito anche da persone provenienti dai comuni limitrofi e la sfida deve essere quella di promuovere ciò che di bello la città ha da offrire, un panorama di opportunità sempre più all'altezza".

A scaldare gli animi in attesa della festa del santo patrono, i Salotti Culturali, che si svolgeranno presso Piazza delle Erbe Venerdì 22 e Sabato 23 Settembre 2023 sotto la direzione artistica di Loris Zecchin. "Il programma – ha aggiunto l'assessore Elvis Martino- è un giusto mix tra i vari ingredienti ma ha dato vita ad un calendario corposo. Per questo la scelta è stata quella di dedicare un momento a sé ai salotti culturali. Collegata a San Michele invece la manifestazione Aprilia Original Music: Le due serate preselettive in programma domani e il 16 settembre decideranno i finalisti della serata del 29 settembre. In questo modo anche le band emergenti avranno la possibilità di salire sul palco principale e mettere in mostra il proprio talento".