Nuova tappa del festival internazionale di musica contemporanea "Le forme del suono 2023" oggi presso il Conservatorio Ottorino Respighi di Latina, organizzato dal Dipartimento di composizione, direzione e nuove tecnologie - Scuola di musica elettronica: la rassegna vede la collaborazione di Mad e il patrocinio del Comune di Latina.

In programma una masterclass tenuta dal compositore Michelangelo Lupone dal titolo "La composizione musicale dagli strumenti aumentati alle opere adattive": l'appuntamento è nell'Aula 18s della sede distaccata dell'Istituto statale musicale in Via Ezio 26, in corso da questa mattina alle 10 fino alle 17.

La masterclass affronta aspetti della composizione musicale rivolti all'innovazione del pensiero e del linguaggio attraverso l'integrazione del mezzo acustico agli strumenti tradizionali. Un diverso modo di comporre e fruire la musica che costituisce il punto di partenza per la creazione di opere in cui la forma plastica incarna, attraverso la vibrazione, la forma immateriale dei suoni - si legge nella scheda tecnica -. Nel corso della masterclass saranno illustrati i primi computer specializzati per la musica realizzati da Michelangelo Lupone a partire dal 1983, Fly 10 e Fly 30, destinati all'esecuzione della musica eletronica dal vivo. Particolare attenzione sarà riservata alle ricerche condotte da Lupone presso il CRM - Centro ricerche musicali a partire dagli anni '90.

Compositore, direttore artistico del Centro ricerche musicali CRM di Roma fondato nel '90 insieme alla compositrice Laura Bianchini, Michelangelo Lupone dal 1980 al 2013 è stato docente di Composizione musicale elettroacustica al Conservatorio dell'Aquila, e poi al Santa Cecilia di Roma; attualmente è docente di Alta formazione in musica elettronica all'Accademia di Santa Cecilia.