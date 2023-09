In questo periodo di concorsi di bellezza e di commiato a questa estate calda e sicuramente fuori dal comune c'è un'azienda storica che ha deciso di indire un concorso per associare il suo marchio ad un bel volto. È la Califano Carrelli, che da oltre 40 anni di esperienza nella vendita e noleggio di carrelli elevatori, con una solida reputazione per affidabilità, qualità e valore del servizio offerto.

L'evento, organizzato da Katia Capasso, Donatella Di Benedetto e Luigi Polisena si svolgerà questa sera, nella sede dell'azienda, e vedrà sfilare otto ragazze - scelte tra la provincia di Latina ma anche da Roma - che sfileranno e si contenderanno il titolo di Miss Califano Carrelli. La conduzione della serata sarà affidata al dj Davide Scioni. È la prima volta che l'azienda elegge una ragazza immagine che la rappresenterà nei rapporti con l'esterno, come il sito, i social, le brochoure. Saranno presenti alla serata anche l'assessore alle Attività Produttive del Comune di Cisterna di Latina Emiliano Cerro, Emanuela Pagnanelli, Assessore con delega alla cultura e sport sempre del comune di Cisterna, l'assessore all'Urbanistica Annalisa Muzio del Comune di Latina e il sindaco di Cisterna Valentino Mantini. Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo alle otto finaliste.