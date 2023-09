"Mi chiamo Asia, ho 18 anni e vengo da Sezze vicino Latina, fine Lazio" lo dice tutto d'un fiato, sorridente. Asia Leva si racconta così sul palco della XVII edizione di XFactor, il talent di Sky da cui sono usciti i Maneskin, Marco Mengoni, Francesca Michelin. Asia Leva, in arte Groan sul palcoscenico è così a suo agio e travolge tutti con una cover di "I Like It" di Bad Bunny, Cardi B e J Balvin mixata con un suo freestyle. Asia si prende la prima standing ovation di una puntata che non era partita benissimo, l'Allianz Cloud di Milano esplode. "Rispetto alla tua età sei molto matura artisticamente le dice Dargen D'Amico. Gli altri giudici intuiscono subito le doti di Asia e Morgan è il primo a dire che "hai talento, canti benissimo e hai una pronuncia perfetta". Ambra Angiolini centra però perfettamente quello che Asia è sul palco "è arrivato quello che sei, non quello che vuoi".

Il complimento più bello le arriva dal suo idolo, Fedez: "Te hai la potenza, il carattere e l'identità per importi in un mondo dove da donna è già difficile rimanere". Abbiamo raggiunto la mamma di Asia, Sara Tini, che gestisce a Sezze la Asd Sati, che da 17 anni forma nuovi talenti. Asia ieri ha stregato i quattro giudici di XFactor ."Lei è sempre stata così, ha la capacità di portare allegria. Canta fin da piccolissima, da quando aveva 6 anni. Ma in famiglia siamo tutti un po' artisti. A dicembre dello scorso anno, a scuola, al Liceo Artistico di Latina Asia ha cantato per un concorso. L'avventura di XFactor è partita da lì. E poi era un sogno di Asia che ha sempre detto di voler partecipare al talent di Sky" . Sembrava che il palco per lei fosse il posto più familiare, era perfettamente a suo agio "Eppure sotto certi aspetti è una ragazza timida che sul palco si trasforma totalmente. Ha sempre cantato negli spettacoli che abbiamo organizzato. Di talenti ne ho visti nella mia scuola. Ma Asia ha qualcosa dentro che la rende unica nel suo genere. Cantare le viene naturale, spontaneo". Nel backstage c'era anche lei, era molto emozionata. "Come me c'erano anche il papà di Asia e la mia assistente Francesca. Sa che per la prima vola mi sono davvero goduta mia figlia sul palco? Perché quando abbiamo fatto gli spettacoli, presa da tutto, non potevo vederla come spettatrice. Vederla sul palco di XFactor è stato emozionante. Non mi vanto mai, non è nel mio carattere, ma Asia è davvero brava". Una vera performer ed è lei stessa ad ammetterlo nella breve intervista trasmessa da Sky poco prima di salire sul palco "sono una performer - dice - vorrei diventare non solo una cantante. E' una passione che nasce fin da piccola, da quando ho visto il video di Lady Gaga "Bad Romance"". Speriamo di vedere Asia il più a lungo possibile sul palco di XFactor. Siamo sicuri che alla fatidica domanda "ma tu ce l'hai l'Xfactor?" Asia possa rispondere "sì, ce l'ho". E l'abbiamo visto.