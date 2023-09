L'evento, che si terrà Venerdì 22 e Sabato 23 Settembre a partire dalle ore 20.30 presso Piazza delle Erbe, è stato organizzato dal Comune di Aprilia in collaborazione con la Pro Loco Aprilia.

La musica, la letteratura, la danza, lo sport e le arti figurative saranno protagoniste assolute delle due serate, organizzate con la direzione artistica di Loris Zecchin, riconfermato sin dal 2018 nella carica e presentate da Antonella Rizzo. Ospite illustre della serata di Venerdì 22 Settembre Claudio Giovanardi, professore ordinario di linguistica italiana presso l'Università degli studi Roma Tre, scrittore ed esponente dell'Accademia della Crusca. Sabato 23 Settembre il pubblico avrà modo di ammirare lo straordinario talento della pittrice Rasta Safari, artista, dissidente politica del regime iraniano e attivista impegnata nella difesa dei diritti civili.

"Un appuntamento importante – sottolinea l'assessore alla cultura Elvis Martino – che permette ai cittadini di entrare in contatto con le principali novità nel panorama culturale internazionale, nazionale e locale. La volontà di valorizzare questo momento culturale, ci ha suggerito di dedicare due serate a preludio della festa di San Michele, scegliendo come location piazza delle Erbe, un salotto all'aperto nel cuore del centro città".

Il Programma

Venerdì 22 Settembre 2023 ore 20:30

Claudio Giovanardi, professore ordinario di Linguistica Italiana presso l'Università degli Studi Roma Tre, scrittore, esponente dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dell'Arcadia: Quanto incide il linguaggio nella cultura e nel comportamento dei parlanti? L'esperto della lingua risponderà a questa domanda, illustrando una panoramica della trasformazione della lingua italiana nel mondo contemporaneo, dall'influsso delle parole importate dagli altri paesi, come calchi o come termini importati, all'importanza della parola per promuovere la parità di genere.

Scuola di danza Aprilia Kolada: Esibizione coordinata dall'insegnante Valentina Coseani

Ilaria Palomba, scrittrice: la scrittrice e filosofa, affronterà il tema del ruolo della donna nel panorama letterario italiano e internazionale

Esemble musicale Trio Monti: la voce di Giampiero Mannoni, accompagnato dal mandolino di Vladimiro Buzi e da Valerio Mileto alla chitarra, riporterà il pubblico apriliano tra le strade e le borgate della Capitale, ripercorrendo brani entrati nella storia della canzone romana.

Sabato 23 Settembre 2023 ore 20:30

Rasta Safari, pittrice e attivista: arte intesa, impegno per la difesa dei diritti civili in un paese come l'Iran, dove dopo anni le donne hanno trovato il coraggio di alzare la testa e dire basta, pagando a caro prezzo la loro battaglia verso la parità

Eleonora Croce e il maestro Roberto Berti: le note del pianoforte del maestro Berti accompagneranno la voce della soprano nell'esibizione, che darà modo di ascoltare due talenti originari della nostra città

Emanuele Casilli: il campione europeo di kobudo 2023, già vincitore del titolo mondiale di karate, si esibirà per mostrare il fascino di una disciplina sportiva tra le più diffuse e amate

Il Trio Antonella Vitale: il trio composto da voce, chitarra e percussioni, riproporrà al pubblico alcuni dei più importanti successi della musica jazz