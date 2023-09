Ci sono tanti talenti, e poi ci sono quegli artisti che escono allo scoperto all'improvviso e subito attirano l'attenzione. È inevitabile. Loro rappresentano il nuovo che manca, superano gli schemi consolidati e si affermano per personalità e stile.

Daniela Pes rientra perfettamente in quest'ultima rara categoria. Classe 1992, nata in Gallura, Daniela ha le idee molto chiare e le esprime attraverso un linguaggio inedito e una musica che la caratterizza fortemente e che si muove in un tempo sospeso, dove la tradizione incontra lo spirito visionario di un'artista capace di spiazzare con la sua voce, con i suoi sussurri e con brani che cantano l'amore per la sua terra - la Sardegna - e lo proiettano in scenari ora mistici, utopici, onirici.

Daniela domani sera sarà in concerto a Terracina, ospite della rassegna Tracce, festival musicale creato dall'associazione culturale Bucolica. "Musica per chi ha il palato fine e la curiosità di esplorare universi sonori altri", sottolineano gli organizzatori -.

Così è stato per gli indie folk degli svizzeri Black Sea Dahu sulla spiaggia del lungomare Circe lo scorso luglio, e così è stato per le coinvolgenti ballate di Galoni nell'area archeologica del Foro Emiliano.

Emozioni che domani torneremo a vivere con la giovane musicista originaria della Gallura, richiestissima ormai in tutta Italia e notata anche all'estero dopo la pubblicazione del suo disco d'esordio "Spira".

Già Premio Tenco per la migliore opera prima, Daniela canta in una lingua fantastica, un misto di termini arcaici della Sardegna dialettale e di neologismi. La parola stessa con lei diventa suono che invita ad abbandonarsi.

Daniela, che la stampa italiana definisce "l'incantatrice elettronica", è prodotta da Iosonouncane, ed è cresciuta sulle note di Fabrizio De André, ma ha anche una solida formazione jazzistica alle spalle.

Il concerto di domani - inizio previsto alle ore 21 - sarà aperto da Alessandro Baris, un nome affermato e sempre più richiesto per la musica per film. Con Baris restiamo nel campo della musica elettronica ispirata ai suoni della natura. La performance live sarà accompagnata da opere di visual art.

Che cosa aspettarci da questo nuovo appuntamento del Festival Tracce lo anticipa la stessa organizzazione: "Sarà un'immersione intima tra chiaroscuri di grande impatto emotivo", che sono poi le atmosfere care agli ideatori della rassegna anche quest'anno sostenuta dal Comune. L'ingresso al live è libero e gratuito. Per informazioni: traccelive@gmail.com.